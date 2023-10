Ha picchiato pesantemente la propria compagna 47enne mandandola in ospedale. Per questo un 49enne è stato raggiunto dall’ammonimento del questore di Viterbo.

L’uomo, già conosciuto alla questura per i suoi trascorsi giudiziari, a seguito di un diverbio per futili motivi con la propria compagna avvenuto nel corso della trascorsa notte, l’aveva aggredita fisicamente in casa procurandole lesioni dolose.

La donna aveva richiesto aiuto con una chiamata al 112 e l’immediato intervento di una pattuglia della volante aveva evitato che la situazione potesse avere conseguenze più gravi.

Malgrado poi la donna non avesse espresso la volontà di denunciare il suo compagno, il questore di Viterbo, considerata la pericolosità dell’aggressore e considerata la possibilità di una reiterazione della violenza familiare, ha adottato nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’ammonimento, avviandolo ad un percorso di recupero comportamentale presso una struttura dedicata, con la quale la questura di Viterbo aveva avviato il “protocollo Zeus” con lo scopo di accogliere le persone responsabili di atti di violenza domestica o di genere, ai fini di un loro recupero educativo.