Il mondo forense e della politica piangono la scomparsa di Maria Antonietta Russo. Avvocato e politico viterbese si è spenta all’età di 68 anni. Ha lottato fino alla fine contro un male che non le ha lasciato scampo.

Avvocato penalista, era stata eletta in consiglio comunale nella lista Viterbo vola, per aderire poi al Pdl. Nel 2011 il sindaco Giulio Marini la nominò assessora al bilancio e società partecipate. È stata anche consigliera di parità in Provincia e presidente del Soroptimist Club di Viterbo, associazione internazionale dedicata alle donne , da lei sempre sostenute.

Tra le numerose attestazioni di cordoglio quelle della sindaca Chiara Frontini: «Davvero una brutta notizia quella della scomparsa dell’avvocato Maria Antonietta Russo. Ci eravamo conosciute nel 2012, durante l’amministrazione Marini. Eravamo le due donne in giunta. Ho un bellissimo ricordo di Maria Antonietta. Una grande professionista, impegnata ogni giorno su importanti e delicate tematiche, una donna che si batteva per le donne, in ambito politico, legale e personale. Cara Maria Antonietta, mancherai tanto a questa città».

La Provincia e il presidente Romoli ricordano che «nel corso della sua carriera, ha seguito importanti casi che hanno segnato la cronaca locale, distinguendosi per il suo impegno e la sua professionalità». «La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità viterbese – dichiara il presidente Romoli – Maria Antonietta Russo è stata un esempio di dedizione e passione, tanto nella professione quanto nel servizio pubblico».

Cordoglio è stato espresso anche dal deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli: «Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Antonietta Russo, professionista di grande esperienza e figura importante nel panorama della politica viterbese, per cui ha sempre profuso impegno e dedizione».

La vicepresidente al Parlamento europeo, Antonella Sberna, Maria Antonietta Russo è stata «una donna che ha lasciato un segno indelebile nella comunità viterbese e non solo e un’eredità di valori, insegnamenti e umanità che continueranno a vivere in chi l’ha conosciuta e amata. La sua dedizione, unita alla capacità di unire professionalità e umanità, è stata fondamentale per la nostra comunità. Anche durante la malattia ha affrontato le difficoltà con una forza interiore e una serenità che hanno toccato profondamente tutti noi, insegnandoci a non arrenderci mai. Avvocato, amministratore locale, mamma e donna di straordinaria professionalità e figura di riferimento nelle istituzioni, Maria Antonietta si è impegnata molto anche in attività pubbliche e sociali promuovendo con passione iniziative concrete a sostegno delle comunità locali, delle donne e della solidarietà. Per me Maria Antonietta è stata e rimarrà un punto di riferimento personale e professionale molto importante».

Per il capogruppo FdI in Regione, Daniele Sabatini, «e ne va una grande professionista, una donna straordinaria e ricca di tanta umanità che lascia un vuoto incolmabile in quanti hanno avuto il piacere e l’onore di conoscerla. Mi legava a lei un forte rapporto di amicizia che ci ha visti condividere insieme tanti momenti appassionanti e indimenticabili, oltre all’impegno politico e amministrativo che ci ha uniti al Comune di Viterbo. Ciao cara Antonietta, grazie per tutto ciò che mi hai insegnato, porterò per sempre nel mio cuore il tuo dolce ricordo».

I funerali di Maria Antonietta si svolgeranno domani alle 14,30 al Murialdo.