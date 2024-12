Lutto a Viterbo per la morte di Alessandro Milioni. Titolare dell’omonima ottica di via Marconi, aveva da poco compiuto 44 anni. Da alcuni anni lottava contro un male che non gli ha lasciato scampo. «Un brutto giorno per Viterbo - scrive la sindaca Frontini - La città ha perso un caro ragazzo, Alessandro Milioni, conosciuto e amato da tante persone. Mancherà a tutti non vederlo più all’interno della sua attività a via Marconi, lo storico negozio di ottica che porta il nome della sua famiglia e che portava avanti con suo fratello Alberto. È difficile accettare la morte, accettare la morte di un ragazzo così giovane è impossibile. Impossibile e atrocemente doloroso soprattutto per i familiari e per tutte quelle persone che con lui hanno condiviso questo suo troppo breve viaggio sulla terra». I funerali domani alle 14 all’abbazia cistercense di San Martino al Cimino.