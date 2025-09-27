Domani si tiene la mezza maratona. In città scattano i divieti. Fino alle 13 di oggi e comunque fino a cessata necessità, fermo restando ogni altro divieto già in vigore, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione per tutte le categorie di veicoli, nelle seguenti vie e piazze: via e piazza del Santuario, via Campo Graziano, via Ticino, via Doria Riparia, strada Capretta, via Porsenna, strada Poggino, via dell’Industria, via Tuscia, via Falcone e Borsellino, via A. Volta, viale B. Buozzi (tratto compreso tra via A. Volta e via del Pilastro), via del Pilastro (tratto compreso tra via B. Buozzi e p.le Gramsci, inclusa l’area di parcheggio fronte Prato Giardino), piazza della Rocca (lato Rocca Albornoz), via e piazza San Faustino (tratto compreso tra via S. Faustino e via Cairoli), via Cairoli, via Santa Maria in Volturno (tratto compreso tra P.zza dei Caduti e Via dei Magliatori), corso Italia, piazza delle Erbe, via Saffi, piazza Fontana Grande, via delle Fabbriche, via San Pietro (tratto compreso tra via delle Fabbriche e via San Pellegrino), via San Pellegrino, piazza San Carluccio, via Macel Maggiore, via Cardinal La Fontaine, piazza Santa Maria Nuova, via Annio, via Cavour, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo, piazza San Lorenzo.

Per consentire il regolare svolgimento della gara podistica dalle 8,45 di oggi sarà istituito il divieto di circolazione lungo il seguente percorso: Piazza dei Caduti (partenza), via Marconi, piazza Verdi, via f.lli Rosselli, via della Ferrovia, viale Trieste, via e piazza del Santuario, via Campo Graziano, strada Cupa, strada Ellera, via Ticino, via Dora Riparia, strada Capretta, strada Piscin di Polvere, strada Capretta, strada Santa Barbara, via Porsenna, via Cerveteri, strada Teverina, strada SS Salvatore, via dell’Artigianato, strada Poggino, via dell’Industria, via Garbini, via Tuscia, svincolo (Cassia Nord - Strada Tuscanese), via Falcone e Borsellino, piazza degli Inventori, largo O. Della Porta, via Volta, viale Buozzi, via del Pilastro, piazza della Rocca, via e piazza San Faustino, via Cairoli, piazza dei Caduti, via Marconi, piazza Verdi, corso Italia, piazza delle Erbe, via Saffi, piazza Fontana Grande, via delle Fabbriche, via San Pietro, via San Pellegrino, piazza San Carluccio, via Macel Maggiore, via Cardinal La Fontaine, via Annio, via Cavour, piazza del Plebiscito, via e piazza San Lorenzo (arrivo).

Viabilità alternativa da Bagnaia verso Viterbo: deviazione su strada Acquabianca; da strada Teverina verso Viterbo: deviazione su strada Acquarossa o su strada Ombrone; da Strada Tuscanese verso Viterbo: direzione obbligatoria verso la Circonvallazione G. Almirante; da Strada Cassia Nord: chiusura accesso a via dell'Industria da via D. Mainella e da tutte le altre traverse, con direzione obbligatoria per il traffico diretto verso Viterbo in strada S. Lazzaro oppure Strada Tuscanese direzione Tuscania; Circonvallazione G. Almirante: per il tempo strettamente necessario a consentire il passaggio dei concorrenti, chiusura delle rampe in entrata direzione Quartiere Ellera, via Garbini e via F. Baracca; via A. Volta: per il tempo strettamente necessario a consentire il passaggio dei concorrenti, chiusura delle rampe in entrata dalla Tangenziale Ovest; Porta Romana e Porta Fiorentina: in relazione alle condizioni generali della circolazione e dello sviluppo della competizione lungo il percorso, potrà essere temporaneamente interrotta la circolazione veicolare.