Momenti di apprensione ieri mattina all’asilo nido “A colori” di Santa Barbara per una presunta fuga di gas. Ma per fortuna è stato solo un falso allarme. Tutto è accaduto poco dopo le 9 quando le maestre e le operatrici della struttura hanno avvertito un forte odore di gas. È scattato quindi l’allarme con la chiamata ai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra che per verificare la situazione. Nel frattempo i bambini sono stati messi tutti in sicurezza e fatti uscire per consentire anche i controlli dei vigili del fuoco senza rischi. Per fortuna, come detto, le operazioni di verifica hanno permesso di accertare che non c’era alcun pericolo reale. L’allarme è quindi rientrato e la situazione è tornata presto alla normalità.