CIVITAVECCHIA – Dopo la tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri, con un turista di nazionalità tedesca caduto dalla murata della nave Costa Smeralda attraccata alla banchina 12 del porto, è ripresa in serata la crociera.

«Concluse le verifiche da parte delle autorità competenti a bordo, la nave è ripartita. Le autorità non hanno ravvisato la necessità di effettuare ulteriori rilievi a bordo» hanno infatti chiarito in tarda serata dalla Compagnia. L’episodio si è verificato intorno alle 14, proprio mentre era in corso un intervento di soccorso per un passeggero colto da malore, con l’elicottero del 118 appena atterrato in banchina. Un tonfo improvviso ha richiamato l’attenzione dei soccorritori, che hanno trovato l’uomo riverso a terra. I Vigili del fuoco, insieme al personale sanitario della nave, hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, ma all’arrivo del medico del 118 non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e la Capitaneria di porto, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. «Secondo una prima ricostruzione degli eventi - spiegano dalla Compagnia - l’ospite si sarebbe volontariamente buttato sulla banchina mentre la nave si trovava in porto per le normali operazioni. L’equipaggio al momento impegnato nelle abituali operazioni di imbarco e sbarco degli ospiti è intervenuto immediatamente e sono state attivate con urgenza tutte le procedure previste in questi casi. In parallelo sono state prontamente informate le autorità competenti che stanno conducendo le verifiche necessarie per accertare l’esatta dinamica dell’evento». Il Comandante di Costa Smeralda e la compagnia hanno da subito fornito «piena collaborazione alle autorità ed offrendo tutto il supporto possibile ai familiari dell’ospite. Costa Crociere e tutto l’equipaggio di Costa Smeralda esprimono il più sincero e sentito cordoglio alla famiglia in questo momento di grande dolore».

