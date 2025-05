Lite tra fratelli finisce a bottigliate. E’ accaduto questa mattina in via della Molinella, nel centro storico di Viterbo. Secondo quanto ricostruito, due fratelli hanno iniziato a discutere animatamente pare per futili motivi, quando uno dei due, in preda all’ira, ha colpito l’altro alla testa con una bottiglia.

I residenti, allarmati dalle urla, ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenute due pattuglie dalla squadra volante che hanno riportato la calma. Sul posto anche il 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale Santa Rosa. Le sue condizioni sarebbero gravi. L’altro fratello è stato portato invece in questura. La sua posizione è al vaglio della polizia che indagando sull’accaduto.