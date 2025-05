Una lite tra condomini finisce a coltellate. Tutto è iniziato perché ‘’on quell'appartamento da tempo fanno troppo rumore!". Da questa lamentela è partita un’azione di continui disturbi al dirimpettaio: colla nella serratura, vernice nello spioncino, manate sulla porta ogni volta che si rientra a casa. Azioni che sono andate avanti sin quando il "vicino" è riuscito ad aprire la porta in tempo e a sorprendere il 38enne nella flagranza del disturbo. Alle conseguenti richieste di spiegazioni, il 38enne è rientrato precipitosamente in casa sua si è procurato un coltello con il quale ha cercato di colpire al volto il "vicino" che si è parato col il braccio ricevendo una coltellata. La polizia, immediatamente allertata, è intervenuta sul posto e ha arrestato in flagranza l’aggressore. Trattenuto nelle camere di sicurezza, e posto a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, oggi il gip ha convalidato l'arresto e sottoposto il 38enne al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.