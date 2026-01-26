Ancora disordini in via Cairoli dove ieri pomeriggio le forze dell’ordine sono intervenute per una lite tra alcune persone.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio all’incrocio con via Santa Maria Elisabetta.

Per cause ancora in corso d’accertamento alcune persone hanno iniziato a litigare.

Dalle urla si è passati presto alle vie di fatto, arrivando allo scontro fisico.

Una situazione di forte tensione che ha allarmato i passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri per riportare la calma. Nella rissa sarebbero rimaste coinvolte tre persone.

Pare che sia stato necessario l’uso delle manette per bloccare uno degli uomini coinvolti nell’accaduto, che è apparso particolarmente agitato.

Presente sul posto anche il 118 pronto a intervenire.

Le persone coinvolte nell’accaduto sono state poi portate in questura per gli accertamenti e gli approfondimenti del caso.

Sull’accaduto sono in corso le verifiche delle forze dell’ordine, finalizzate a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.