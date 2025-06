L’acqua delle zone servite dalla rete idrica Settecannelle è tornata potabile. Il parametro enterococchi – come comunicato dalla Asl di Viterbo oggi all’esito delle analisi effettuate da Arpa Lazio - è tornato conforme ai valori previsti dalla vigente normativa. Pertanto ieri pomeriggio la sindaca Frontini ha emanato l’ordinanza sindacale con cui revoca il precedente provvedimento, ovvero quella del divieto di utilizzo dell’acqua per uso alimentare. Con effetto immediato, le zone alimentate dalla suddetta rete idrica distributrice Settecannelle (quartieri di Santa Barbara, Ellera, Paradiso e località La Quercia), sono tornate a utilizzare regolarmente l’acqua anche per uso alimentare. «I valori sono tornati nella norma – spiega la sindaca Frontini -. Ribadisco che certi ritardi nella comunicazione da parte della Asl non sono tollerabili per provvedimenti che vanno adottati nell'immediato, a tutela della salute della popolazione interessata. A tal proposito - conclude la sindaca - ringrazio il presidente della Provincia Romoli per aver accolto la mia richiesta di convocare Asl e Talete alla riunione della consulta Ato».