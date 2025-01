“Spray selvaggio” in azione durante le festività natalizie.

Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre sono apparse delle scritte sul palazzo della Banca d’Italia, nella centralissima piazza della Repubblica.

La foto è stata condivisa sui social dal consigliere comunale della Lega, Andrea Micci che ricorda che «le casette dei mercatini sono state oggetto di furti e si sono verificati altri atti vandalici, tra cui l’aver divelto e distrutto alcuni cestini dell’immondizia».

Micci ricorda che l’area è dotata di un sistema di videosorveglianza.

«In zona ci sono diverse telecamere - aggiunge l’esponente della Lega - sarà mia cura sollecitare anche la polizia locale. Spero che vengano individuati e puniti i colpevoli».

Andrea Micci rimarca inoltre come «quella zona è ormai tristemente in mano a baby gang che vandalizzano, o fanno risse, per non parlare di cosa devono subire i commercianti».

«Una città stupenda che si sta perdendo - commenta un residente - Quando venni per la prima volta a Viterbo 25 anni fa, di questi tempi, in centro non si riusciva a camminare, l’altra sera era un mortorio!».