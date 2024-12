Guardia di Finanza e commercialisti hanno celebrato il patrono San Matteo e lo hanno fanno con un convegno e una celebrazione religiosa. Oggi pomeriggio al Palazzo Papale gli esperti contabili sono intervenuti nel convegno, organizzato dall’ordine dei dottori Commercialisti e Viterbo e dal Comando Provinciale sul tema “La riforma fiscale e il concordato preventivo biennale”. Presente anche il presidente del consiglio nazionale dell’Ordine Elbano de Nuccio. A seguire nella cattedrale si è svolta la celebrazione officiata dal vescovo Orazio Francesco Piazza. Vescovo che nella sua omelia ha ricordato la figura dell’apostolo Matteo, pubblicano e, per questo, esattore delle tasse, e ha invitato le Fiamme Gialle e i commercialisti, uniti dalla comune designazione del patrono, a perseguire gli ideali della verità, della libertà e della giustizia esortandoli ad essere di esempio per i giovani e a improntare il proprio servizio alla generosità, alla dedizione e alla fedeltà alle istituzioni. Alla santa messa ha partecipato anche una delegazione dell’Associazione nazionale Finanzieri d’Italia - sezione di Viterbo, per sottolineare il legame inscindibile tra le Fiamme Gialle in servizio e in congedo. Al termine della significativa funzione è stata recitata la preghiera del Finanziere e dell’ordine dei Commercialisti . A conclusione della cerimonia, il comandante provinciale, il colonnello Carlo Pasquali e il presidente dell’Ordine di Viterbo, Stefano Tedeschi, hanno espresso parole di sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti rimarcando la delicatezza della missione del Corpo e dell’Ordine