Tragedia questa sera a Viterbo dove un uomo di 75 anni e il suo cane sono stati travolti e uccisi da un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.30 in via Rossini, nella periferia di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione, per cause che sono ancora in corso d'accertamento, un 22enne alla guida di una Volkswagen polo rossa ha investito l'anziano mentre stavano passeggiando. Stando a quanto si è appreso pare che l'automobilista abbia prima travolto il cane, e subito dopo l'uomo che lo teneva al guinzaglio. Entrambi sarebbero stati sbalzati a qualche metro di distanza. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 che hanno cercato invano di rianimare l'uomo, L.D.P. le sue iniziali, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e tre volanti della polizia di stato in ausilio per regolare il traffico veicolare.