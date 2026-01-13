Troppo freddo alla scuola d’infanzia “Don Armando Marini” nel quartiere Villanova per un guasto all’impianto di riscaldamento.

La sindaca Frontini ha firmato ieri l’ordinanza di chiusura.

Il guasto, infatti, rende impossibile garantire condizioni di temperatura adeguate per il benessere degli alunni e del personale scolastico.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento, la scuola resterà chiusa in questi giorni fino venerdì 16 compreso, “a tutela della salute e della sicurezza di studenti e personale docente e amministrativo” dal momento che “non sussistono le condizioni minime per lo svolgimento delle attività”.