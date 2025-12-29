Divieto di accensione o esplosione di artifici e manufatti pirotecnici in genere, la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2026. Lo stesso divieto è esteso fino alle 24 del prossimo 6 gennaio, a partire da oggi, giorno di pubblicazione dell’apposita ordinanza emanata dalla sindaca Chiara Frontini.

“A tutela della sicurezza e della pubblica incolumità – si legge nella suddetta ordinanza – è fatto divieto di accendere o far esplodere materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nelle vie, piazze e in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico di tutto il territorio comunale, fatte salve le attività di professionisti autorizzati”.

«Anche quest’anno Viterbo sceglie di festeggiare il nuovo anno senza botti – sottolinea la sindaca Frontini - Se ne può fare benissimo a meno. Si può accogliere il nuovo anno senza razzi, petardi o qualsiasi altro manufatto pirotecnico esplodente. Crediamo in questo provvedimento perché siamo convinti del suo valore. Un provvedimento - sottolinea la prima cittadina - necessario a prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, soprattutto quelli più fragili, quella dei nostri amici a quattro zampe, e, non ultimo, quella degli stessi utilizzatori. Confidiamo - conclude Frontini - nel buon senso dei viterbesi per il rispetto dell’ordinanza».

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25 a 500, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente o all’eventuale applicazione di più gravi sanzioni penali laddove previsto.