Dolore e commozione a Viterbo per la scomparsa di Francesco Maria Cordelli, detto Franco, morto a 97 anni nella sua abitazione di via Cardinal La Fontaine. È stato un pediatra di grande esperienza e primario all’ospedale Grande degli Infermi, dove ha esercitato la professione con competenza, rigore e una rara attenzione alla dimensione umana della cura. Aveva la passione dell’arte: è stato disegnatore e caricaturista apprezzato. Ha ricoperto anche incarichi pubblici e istituzionali, tra cui quello di consigliere comunale tra il 1995 e il 1999 e di presidente della Fondazione Carivit dal 2009 al 2012. È sempre stato un uomo discreto ed equilibrato.

«La città dice addio a un viterbese molto conosciuto e amato, Francesco Maria Cordelli - dice la sindaca Frontini - Un uomo, un medico, un amministratore e un artista. Tante generazioni hanno avuto il privilegio di conoscere il professor Cordelli, eccellente pediatra e primario all'Ospedale Grande degli Infermi. Così come sono state tante le persone che hanno potuto apprezzare il suo talento artistico. Un ottimo amministratore in consiglio comunale a Palazzo dei Priori ma anche alla guida della Fondazione Carivit. A nome mio personale e della città di Viterbo le più sentite condoglianze ai familiari del professor Cordelli».

I funerali si svolgeranno domani alle 14,30 nella chiesa di Santa Maria Nuova.