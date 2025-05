I vandali distruggono la targa commemorativa apposta sulla panchina rossa situata nel piazzale antistante la sede della Provincia. La panchina, installata il 25 novembre 2021 in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, rappresenta un simbolo concreto di impegno e sensibilizzazione su un tema tanto delicato quanto urgente. «Quanto accaduto – commenta il presidente Alessandro Romoli – è un gesto che colpisce non solo un oggetto fisico, ma ciò che esso rappresenta: la memoria delle vittime e l'impegno collettivo contro ogni forma di violenza di genere. Di fronte a simili episodi non possiamo restare indifferenti». L’amministrazione provinciale procederà con la denuncia formale del danneggiamento alle autorità competenti e con il ripristino della targa nel più breve tempo possibile, affinché la panchina torni a essere un luogo di riflessione e testimonianza.

«Invitiamo tutti i cittadini – conclude il presidente – a considerare questi simboli come patrimonio comune, da rispettare e custodire. La lotta alla violenza sulle donne passa anche da questi segni, che parlano al cuore della nostra società».