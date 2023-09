Treni in “prestito” da altre regioni per tamponare i disagi che si stanno registrando in queste settimane sulla rete ferroviaria regionale. Ieri l’Osservatorio regionale trasporti ha fatto sapere che Trenitalia ha comunicato che grazie all’arrivo di materiale da altre regioni saranno ripristinate, in tutto o in parte, sette coppie di treni sulla linea FL1, ossia la Orte-Fiumicino Aeroporto. Uno dei pendolari ha poi postato la foto di un treno della lombarda Trenord fermo alla stazione di Orte. “Ciò non vuol dire ovviamente che il problema sia risolto” ha precisato l’Osservatorio. Infatti, dando un’occhiata “riprogrammazione dell’offerta” di Trenitalia il servizio continuerà a subire modifiche. Restano chiuse Vigna Clara e Viterbo-Orte, fatta eccezione per i diretti via Orte che sono confermati, chiuse tra le 10 e le 13 e dopo le 20 la FL1, la FL2 la FL3 (Viterbo - Roma via Capranica), la FL4V (Velletri). Regolari, invece, le altre line dei Castelli, la FL5, la FL6, la FL7 e la FL8, il Leonardo Express, la Avezzano-Roccasecca e la Rieti - L’Aquila.

I disagi e le cancellazioni, come ha spiegato Rfi nei giorni scorsi, sono dovuti alla necessità di “attenuare le cause e le conseguenze di un atipico consumo dei profili delle ruote dei treni, i cosiddetti bordini” forse determinato dal gran caldo dell’estate. Sta di fatto che “per contrastare il fenomeno nella sua straordinarietà - è scritto in una nota della società - sono state messe in campo, da Trenitalia ed Rfi, tutte le azioni necessarie, quali il monitoraggio costante dei treni, le operazioni di tornitura e sostituzione delle ruote e gli interventi straordinari di lubrificazione dei binari da parte del gestore dell’infrastruttura. Allo scopo di garantire, principalmente, la mobilità di pendolari e studenti e per ottimizzare l’utilizzo dei treni, tuttavia, è necessario attuare una nuova programmazione dell’offerta e, contestualmente, predisporre tutte le misure manutentive necessarie al regolare ripristino del servizio commerciale”.

A oggi sono un migliaio le corse cancellate ma, stando alla riprogrammazione del servizio pubblicata sul sito di Trenitalia, se ne avranno ancora fino a fine mese. Pertanto alla luce della proteste dei pendolari e anche della Regione, mentre dovrebbero essere in corso i lavori di manutenzione, Trenitalia ha attivato altri bus navetta per tamponare i disagi. Ora sono in tutto una sessantina. I bus vengono utilizzati per le ultime corse serali, per alcune corse sulla FL2, FL4V e Viterbo - Orte secondo le necessità nei momenti in cui si verifica la presenza di più persone in attesa nelle stazioni della FL1 ed FL3.

Intanto, a proposito dei treni in prestito, qualche pendolare osserva che «il problema non è risolto perché i treni prestati dalle altre regioni vengono centellinati mattina e sera. Se facessero, infatti, un turno treno regolare dalla mattina alla sera tra una settimana andrebbero fuori servizio Credo che la frequenza a 15 minuti non tornera a breve».