Con una mazza da baseball ha rotto il vetro dell’auto della ex, per il 45enne è scattato il divieto di avvicinamento. Il provvedimento gli è stato notificato dagli agenti della sezione specializzata in reati contro la persona della squadra mobile di Viterbo che ha notificato la stessa misura anche a un altro uomo con applicazione del braccialetto elettronico.

Si tratta di un 76enne accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna, relativamente a fatti accaduti a Viterbo dal 2022 a tutt’oggi. L’uomo avrebbe messo in atto ripetuti atti di violenza fisica e psicologica, minacciando di morte la donna, in un caso anche alla presenza dei poliziotti intervenuti per sedare l’ennesima lite familiare.

Per quanto riguarda, invece, il 45enne, l’uomo è accusato di stalking e lesioni ai danni dell’ex convivente, per fatti accaduti fra il gennaio e il maggio del 2024. Anche in questo caso l’uomo si è reso responsabile di reiterati comportamenti persecutori, arrivando, in un caso, a rompere il vetro dell’automobile della donna con una mazza da baseball, provocandole alcune ferite.