Si affaccia alla finestra dell'ufficio e minaccia di lanciarsi nel vuoto. E' accaduto questa mattina in viale Trento a Viterbo dove il commissario straordinario del Consorzio Biblioteche, Paolo Pelliccia, ha minacciato il gesto estremo.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco, ambulanze e il questore Fausto Vinci. Pelliccia ha chiesto di parlare con la sindaca che è stata contattata dal questore ma non si è presentata sul posto per altri impegni.

È stato proprio il questore Fausto Vinci, quindi, a convincere Pelliccia a rientrare.