Aveva in casa cocaina pronta per lo spaccio. E’ stato fermato dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando provinciale di Viterbo che lo hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Si tratta di un italiano di 45 anni incensurato.

L’intervento è iniziato con una perquisizione domiciliare durante la quale i militari hanno rinvenuto circa 40 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. La droga era abilmente nascosta in più punti dell’abitazione, peraltro provvista di un sistema di videosorveglianza esterna, verosimilmente installato per sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine.

Oltre allo stupefacente, i carabinieri hanno sequestrato anche materiale vario per il confezionamento delle dosi, tra cui due bilancini di precisione, buste di plastica, nastro adesivo e forbici. Nell’abitazione sono stati trovati e sequestrati anche 100 euro in contanti, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio, un manoscritto presumibilmente riportante la contabilità e due telefoni cellulari.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, poi conclusasi con l’applicazione di una misura cautelare nelle more della definizione del procedimento aperto a suo carico.