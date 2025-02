Un ciclista è stato investito questa mattina in piazza del Teatro. L'incidente è avvenuto intorno alle 6.45. Pare che il ciclista si stesse immettendo da una via laterale quando, per cause in corso d’accertamento è stato investito da un mezzo pesante del servizio di nettezza urbana che stava effettuando il suo giro di raccolta. Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure e lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute ma per tutto il tempo è rimasto cosciente. Sul luogo dell’incidente anche la polizia di Stato per i rilievi del caso.