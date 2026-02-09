Incidente ieri mattina a Viterbo sulla Tuscanese all’altezza di un distributore di benzina. Per cause ancora in corso d’accertamento un camion si è scontrato con un’auto da accertare, un mezzo pesante e una macchina si sono scontrati. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. L’incidente ha avuto però ripercussioni sul traffico, che ha subito dei rallentamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.