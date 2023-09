Proseguono i lavori di riqualificazione della pavimentazione di via Matteotti.

Da lunedì 2 ottobre, a seguito dell’avanzamento del cantiere, si rendono necessari nuovi provvedimenti al traffico.

«Il cronoprogramma dei lavori di riqualificazione di via Matteotti prevedeva come fase conclusiva la sistemazione dell’incrocio tra via Matteotti, via S.Bonaventura e via della Cava – spiegano la sindaca Chiara Frontini e l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris - Considerando che i lavori sono in avanzata fase di esecuzione, con tanto di una sensibile riduzione dei tempi previsti dallo stesso cronoprogramma, si è deciso di anticipare l’intervento di “ricucitura” tra la vecchia e la nuova pavimentazione su via Matteotti.

Intervento questo, che, di fatto, consente di rendere la via transitabile entro la fine di novembre – concludono la sindaca e assessore - salvaguardando così il periodo natalizio da ogni possibile ulteriore onere le attività commerciali presenti».

Entrando nello specifico dei provvedimenti previsti con la nuova ordinanza, da lunedì 2 ottobre sarà interrotto il transito anche nel primo tratto di via Matteotti, ovvero quello compreso tra piazza Verdi e piazza della Vittoria.

In via della Cava sarà istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e il divieto di transito. Sarà consentita la circolazione veicolare nei due sensi di marcia ai soli residenti, intestatari dei passi carrabili presenti su tale via, nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali e mezzi igiene urbana.

Su via Matteotti sarà istituito il divieto di transito (e di sosta) anche nel tratto compreso tra piazza Verdi e piazza della Vittoria.

Sarà consentito il traffico veicolare nei due sensi di marcia alle sole categorie sopra menzionate. In via del Pavone, nel tratto compreso tra via S. Luca e via Matteotti, sarà invertito il senso di marcia, con la contestuale istituzione del senso unico da via Matteotti verso Via S. Luca.

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati in via del Pavone, nel tratto compreso tra via Matteotti – via S. Luca.

In via S. Luca, nel tratto compreso tra via del Pavone e via Matteotti sarà vietata la circolazione veicolare, ad eccezione delle già citate categorie che potranno transitare nei due sensi di marcia.