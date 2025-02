Si rafforza la videosorveglianza in città. Parte infatti l’installazione di nuove telecamere in alcuni punti nevralgici della città e delle frazioni. A comunicare l’avvio dei lavori è la sindaca Frontini.

«Con le due nuove telecamere in via del Pinturicchio (Santa Barbara) e in S.P. Cimina (incrocio via Silvio Pellico), parte il piano di installazione di nuove telecamere di sicurezza in tutta la città» ha detto la prima cittadina.

La sindaca cittadina ricorda che il piano include tutti i punti nevralgici della città, oltre che gli ex comuni, per un totale di circa 30 nuove installazioni.

«Un passo concreto - dice la sindaca - per tutelare il nostro territorio, prevenire atti vandalici e garantire maggiore tranquillità a tutti i cittadini».

Nei mesi scorsi il Comune aveva ottenuto dal ministero dell’Interno poco più di 56mila euro dal Fondo Unico Giustizia per due iniziative volte ad aumentare la sicurezza urbana: l’acquisto e l’installazione di sistemi di videosorveglianza e di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento della sala operativa della polizia locale.