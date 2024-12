Aggredisce la ex nel parcheggio di una discoteca la notte di Santo Stefano, per lui scattano i domiciliari con il braccialetto elettronico. Nella nottata dello scorso 26 dicembre la squadra volante è intervenuta presso il parcheggio della discoteca “Perfidia” a seguito di richiesta pervenuta al 112 da parte di una donna che aveva subito una violenta aggressione dall’ex compagno. Sul posto gli agenti che hanno soccorso la ragazza che ha indicato loro l’autore delle lesioni provocatele in un 23enne pregiudicato, già noto alle forze di polizia per recenti episodi analoghi.

L’uomo, già gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di avvicinamento alla vittima e obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne nonché dal daspo Willy (che gli vieta di frequentare i locali pubblici ubicati nel comune di Viterbo), è stato rintracciato nella mattinata successiva e sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.