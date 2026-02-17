Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Con queste accuse è nei giorni scorsi è stato arrestato dalla squadra mobile di Viterbo un cittadino extracomunitario.

Numerosi sono stati gli episodi di maltrattamenti in famiglia all’interno della coppia, convivente da circa cinque anni.

In particolare, l’uomo avrebbe minacciato ed aggredito fisicamente la compagna in più occasioni, spingendola, percuotendola o allontanandola da casa, anche in presenza del figlio minore. In alcune occasioni, la donna è anche stata costretta a trovare rifugio con il figlio presso i genitori per evitare ulteriori conseguenze.

L’uomo, inoltre negli ultimi mesi, ritenendo un altro uomo colpevole dei suoi problemi relazionali con la compagna, lo ha aggredito fisicamente minacciandolo di morte, perseguendolo anche tramite profili social.

Questi comportamenti illeciti hanno ingenerato nelle due parti offese ansia e grave timore per la loro incolumità costringendoli a modificare le proprie abitudini di vita.

Per questi motivi, a seguito di segnalazione delle condotte da parte della squadra mobile alla procura, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, misura eseguita dagli operatori mediante accompagnamento presso la locale casa circondariale Nicandro Izzo.