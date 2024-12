Aggredisce i genitori della ex: per lui denuncia e ammonimento. L’uomo, 33enne viterbese, negli ultimi tempi si era reso protagonista di frequenti atteggiamenti prevaricatori e vessatori nonché di vere e proprie violenze nei confronti della ex, ripetuti in crescendo di gravità, tanto da costringere la donna a presentare una denuncia querela nei sui confronti a seguito della quale il giovane è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa e dai suoi familiari.

Nei giorni scorsi l’uomo, però, ha aggredito entrambi i genitori della ex che sono finiti al pronto soccorso dove sono state riscontrate loro ferite giudicate guaribili in 3 e 7 giorni. L’uomo è stato denunciato dalla squadra volante intervenuta sul posto.

Considerata l’urgenza finalizzata a far cessare immediatamente i comportamenti violenti, i poliziotti della hanno sottoposto alla misura di prevenzione dell’ammonimento.

In virtù delle recenti modifiche apportate alla normativa vigente, qualora reiteri la condotta sarà possibile procedere anche d’ufficio con una denuncia all’autorità giudiziaria, anche nel caso in cui la persona offesa fosse diversa da quella per la cui tutela è stato adottato il provvedimento. L’interessato non potrà chiedere la revoca dell’Ammonimento prima che siano decorsi tre anni dalla sua emissione senza ulteriori recidive ed aver dimostrato di aver preso parte ad appositi corsi riabilitativi tenuti da associazioni con le quali la Questura ha stipulato un protocollo operativo denominato “Zeus”.