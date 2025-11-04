Si è aperto ieri il processo a Rudy Guede, il 38enne ivoriano che ha scontato a Viterbo la condanna definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di Meredith Kercher. Il giovane è accusato di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni dalla ex, una 25enne viterbese, che lo ha denunciato dopo una relazione durata circa un anno e una breve convivenza. Sia Guede che la sua ex, che si è costituita parte civile nel processo, erano presenti in aula. Il legale del ragazzo, Carlo Mezzetti, ha chiesto una perizia medico legale sulle foto dei lividi alle braccia e alle gambe della ragazza. Richiesta a cui si è opposta la pm Paola Conti mentre il collegio, presieduto dal presidente del tribunale, Francesco Oddi, si è riservato la decisione.

I fatti al centro della vicenda giudiziaria si sarebbero verificati tra settembre 2022 e agosto 2023.

Il 6 dicembre 2023, Guede è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. L’indagine, durata diversi mesi, ha compreso anche un incidente probatorio di natura informatica. Il processo entrerà nel vivo, nelle prossime udienze, con l’audizione dei testimoni.