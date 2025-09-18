Questa mattina negli uffici della Questura di Viterbo, il questore Luigi Silipo e Rosanna Schiralli, presidente dell’associazione “Emotional Training Center”, hanno rinnovato il “Protocollo Zeus”.

Si tratta di un accordo di collaborazione riservato ai soggetti ammoniti per atti persecutori, violenza domestica e revenge-porn. Gli stessi, in sede di notifica da parte degli operatori della divisione Anticrimine che hanno curato l’istruttoria per l’irrogazione delle misure di prevenzione, verranno esortati a rivolgersi al Centro per intraprendere un percorso orientato all’acquisizione della consapevolezza del disvalore sociale e penale delle azioni commesse. Alla struttura possono rivolgersi anche le vittime delle condotte violente, al fine di ricevere un sostegno psicologico finalizzato a neutralizzare gli effetti negativi delle azioni subite. Con il protocollo Zeus si cerca di garantire una risposta immediata ai fenomeni, nella convinzione che intervenire all’inizio della spirale della violenza sia determinante per prevenire la degenerazione dei primi atti, sperando colui che l’autore possa “fermarsi in tempo”.