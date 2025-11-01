S. MARINELLA – “La notizia della scomparsa del Generale di Corpo d'Armata Franco Angioni, ha suscitato in me una profonda commozione”. A dirlo è il sindaco Tidei, dopo aver appreso che non saranno celebrati i funerali di Stato. Nato a Civitavecchia il 25 agosto del 1933, Angioni, è stato paracadutista della Brigata Folgore, noto soprattutto per aver guidato il contingente italiano durante la forza multinazionale in Libano tra il 1982 e il 1984. Si è spento il 28 ottobre all'età di 92 anni. “Al di là del suo illustre curriculum - prosegue Tidei - posso dire di aver avuto il privilegio di conoscerlo personalmente. Apprendo - conclude Tidei - con profondo dispiacere che per il generale Angioni, l'eroe del Libano, non saranno celebrati i funerali di Stato. Un'assenza che sembra segnalare una dimenticanza da parte delle istituzioni nei confronti di un uomo che ha servito la nazione con onore e rispetto, lasciando un'eredità di rigore e nobiltà che dovrebbe essere celebrata come esempio”.