LADISPOLI – Si è spenta nella notte a 46 anni Serena Maccarini, istruttrice di varie palestre, molto conosciuta in città. Una tragedia che ha sconvolto la comunità ladispolana. In primis il suo compagno Mirko, con il quale condivideva la stessa passione nella palestra con tanti allievi che ogni giorno si allenavano con loro. Poco tempo fa lo stesso Mirko le aveva chiesto di sposarla e lo aveva fatto in modo plateale, sul palco di piazza Rossellini. Il rito funebre si svolgerà domani pomeriggio. «Alle 16 nella chiesa Sacro Cuore voglio il mondo a salutare la mia Serena», è il messaggio commovente di Mirko con in sottofondo la canzone “Un’altra te” di Eros Ramazzotti. Arriva il cordoglio della palestra Puravida. «La farfalla più bella sorridente è e rimane lei: Serena ti continuiamo a sentire nei corridoi con la tua energia e nelle sale con la tua voce anche oggi che non c’è nessuno qui. Ben 19 anni di te qui in Puravida, una colonna portante. Il nostro respiro oggi è sospeso tra il dolore e l’incredulità, e i nostri cuori battono piano per lasciare il posto al ricordo delle tue risate. Ti amiamo ti amiamo ti amiamo» è il pensiero di Bruna Bartolini e del suo staff.

