SANTA MARINELLA - L'amministrazione comunale di Santa Marinella, all'interno della nuova stesura della variante di Prg avviata grazie alla delibera di giunta n. 229 di giovedì 30 ottobre, ha inserito la realizzazione della nuova bretella trasversale che collegherà la zona sud di Santa Marinella, da via Calabria e quartiere Valdambrini, fino alla parte nord di Poggio del Principe, attraversando il comparto dell'ex Intelcementi.

«Un'opera di Piano Regolatore che oggi, con la ferrea e determinata volontà dell'Amministrazione che ha scelto l'accensione di un mutuo di oltre un milione e duecentomila euro, vedrà finalmente luce - annuncia il Sindaco Tidei - Un finanziamento destinato a realizzare un'arteria vitale per svariate ragioni che affondano radici in necessità storiche: dapprima per alleggerire il traffico sull'Aurelia e quindi render la circolazione più fruibile su tutta la città, ma soprattutto in quanto indispensabile per collegare tutti i servizi a nord della città. Un'opera che Santa Marinella aspetta da oltre cinquanta anni e che oggi, all'interno della Variante e con un mutuo di Cassa Depositi e Prestiti, vedrà finalmente luce in tempi decisamente brevi. Un'arteria - conclude il Sindaco - che garantirà miglior vivibilità nei quartieri periferici e soprattutto accesso più immediato e decisamente più agevoli ai servizi di prima utenza a tutta la cittadinanza". ©RIPRODUZIONE RISERVATA