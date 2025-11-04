TARQUINIA – Dal sindaco Francesco Sposetti al Tarquinia calcio, al Movimento Arcaista, ai tanti, tantissimi cittadini di Tarquinia che lo hanno conosciuto e apprezzato. Cordoglio della città di Tarquinia per la perdita prematura dell’amato Franco Stefani, dipendente comunale con la passione del canto. La sua voce e le sue canzoni hanno fatto emozionare intere platee. Lui stesso era il primo ad emozionarsi, anche solo per il ricordo delle sue performance che spaziavano dal teatro alle feste di associazioni e amici. Umile, garbato, buona forchetta, Franco ha sempre avuto un sorriso per tutti. La vita, con lui, non è stata troppo generosa, ma lui non lo vedevi mai con il broncio o lo sentivi lamentarsi. Mai. Lui cantava, e questo era il suo modo di comunicare al mondo il suo esserci con amore e passione. A soli 54 anni se ne è andato via, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità tarquiniese che lo ricorda ancora duettare con Alessandra Amoroso in una performance del lontano 2010 che lui stesso non mancava di ricordare.

In questo momento di dolore, tutta la società del Tarquinia Calcio «si unisce con affetto alla famiglia Stefani, condividendone il cordoglio e custodendo con gratitudine la memoria di Franco. Franco, uomo di grande sensibilità e passione, la scorsa estate ha gentilmente prestato la sua splendida voce come narratore della clip di presentazione delle nostre nuove maglie. Sempre disponibile, generoso e vicino alla nostra realtà, ha lasciato un ricordo profondo in tutti noi».

«Con profondo dolore, l’amministrazione comunale partecipa al cordoglio per la scomparsa di Franco Stefani, stimato dipendente comunale e persona conosciuta e ben voluta da tutta la nostra comunità – le parole del sindaco Sposetti – Franco ha dedicato molti anni della sua vita al servizio del Comune, distinguendosi per impegno, professionalità e grande umanità. La sua disponibilità, il suo sorriso e il suo costante senso del dovere resteranno un esempio per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. Amava profondamente il canto, passione che sapeva trasmettere con una voce straordinaria, capace di emozionare chiunque lo ascoltasse. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte del sindaco Francesco Sposetti, degli assessori, di tutti i consiglieri comunali e di tutti i colleghi».

Alla famiglia Stefani giungano le sentite condoglianze anche della nostra redazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

, !