CERVETERI – Sarebbe uscita fuori strada da sola, senza l’impatto con altre vetture. Ha finito la corsa dentro una scarpa sulla Manziana-Sasso. È morta così ieri mattina Daniela Biscetti, ennesima vittima della strada sul territorio cerite. Aveva 45 anni e lascia tre figli. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 all’altezza del chilometro 9 della provinciale in direzione Manziana dopo la località Sambuco. È stato un automobilista a lanciare l’allarme vedendo una Toyota Yaris nella cunetta. Sono subito arrivati i pompieri di Bracciano, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno provato per diverso tempo a rianimare la donna. Sul posto anche un’eliambulanza. Purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi. Saranno i militari a ricostruire ora la precisa dinamica dell’incidente mortale. Non si esclude il malore o la distrazione. Ripercussioni inevitabili sulla circolazione. La magistratura di Civitavecchia non ha disposto l’autopsia quindi la salma, portata all’obitorio del Padre Pio di Bracciano, è stata riconsegnata ai suoi parenti più stretti. Una famiglia molto conosciuta e stimata in città. Comunità sotto choc per questa perdita.

