CIVITAVECCHIA – Appaiono gravi le condizioni di uno dei due ragazzi che nella serata di ieri, in sella a uno scooter, si sono scontrati con un’utilitaria condotta da una ragazza. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 19,30 all’altezza dell’uscita autostradale Civitavecchia sud e sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso. I tre feriti sono stati trasferiti all’ospedale San Paolo di Civitavecchia, ma nelle successive ore, uno dei due ragazzi che viaggiavano sullo scooter coinvolto nell’incidente, è stato trasferito al policlinico Gemelli di Roma per problemi ortopedici. Sul posto la Polizia Stradale, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il 118.