Non riesce il bis alla Cv Skating. Dopo la stagione perfetta del 2024-25, dove le Sniperine CRT hanno vinto tutto ciò che c'era da vincere in Italia (senza che ancora sia arrivato un riconoscimento pubblico dall'amministrazione), il 2025-26 si apre in maniera amara per le ragazze della Cv Skating.

A Forlì, nella splendida cornice del Trofeo delle Regioni, a vincere la Supercoppa Italiana femminile è stato l'Hc Milano per 2-0 con una rete in apertura di gara ed una rete in chiusura.

Le Sniperine CRT sono arrivate all'appuntamento con numerose defezioni, alcune già previste per infortuni o motivi personali, altre last minute per imprevisti.

Ma a far infuriare la società civitavecchiese è stata la direzione di gara: nonostante un'indagine federale aperta, nonostante tutti i campionati italiani fossero fermi per il Trofeo delle Regioni, la Federazione non è riuscita ad individuare un arbitro che non fosse presente ai clamorosi fatti di Civitavecchia - Asiago (serie A maschile) con i padroni di casa massacrati con la enorme cifra di 76 minuti di penalità, record storico per la disciplina.

E, saranno sicuramente coincidenze sfortunate, anche stavolta le civitavecchiesi hanno avuto solo chiamate arbitrali contro, ben 4, e nessuna a favore.

Con il roster corto, un avversario forte, ed una gara messa in salita grazie alla pregevole rete delle avversarie in apertura di match, il continuo giocare un'intera frazione con una giocatrice in meno ha tagliato le gambe alle CRT che hanno comunque provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo, senza però riuscire a trovare la rete del pari.

La dirigenza Cv Skating rifiuta di commentare l'incontro: «No comment», l'unica lapidaria dichiarazione che giunge dalla dirigenza, sempre disponibile e collaborativa con la stampa.

Il caso desta comunque scalpore: possibile che non ci fosse un altro arbitro più "sereno" in tutta Italia da poter designare per una finale di coppa che assegna un trofeo nazionale? Possibile che lo stesso arbitro, sia contro Asiago che contro Milano, non abbia ravvisato gli estremi per concedere almeno un fallo a favore del club civitavecchiese? Possibile designare un arbitro che solamente pochi giorni fa ha condotto una partita su cui c'è un'indagine federale in corso, per un'altra partita della stessa squadra? Persino i telecronisti dell'incontro, fra cui il ct della nazionale (tra l'altro, di Asiago) hanno sottolineato l'inesistenza dei falli fischiati alla Cv Skating proprio sui canali federali YouTube.

La sensazione, è che ci sia altro oltre allo sport. E questo è un vero peccato, con la viva speranza che quanto riportato venga smentito dai fatti.

