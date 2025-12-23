CIVITAVECCHIA – Momenti di paura questa mattina in viale Baccelli, dove si è verificata una violenta aggressione ai danni del titolare del Bar Nazionale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un giovane, apparso fin da subito visibilmente alterato, si sarebbe introdotto nel locale chiedendo da bere.

Dopo le prime battute, il giovane si sarebbe rivolto in modo brusco al barista, dando origine a una lite che in breve tempo è degenerata. L’aggressore avrebbe quindi lanciato una bottiglia di birra contro una delle vetrine del bar, per poi scagliarsi fisicamente contro il commerciante.

Nel corso dell’aggressione, il titolare del locale sarebbe stato colpito violentemente alla testa, riportando ferite giudicate gravi. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e la vittima è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Civitavecchia, dove i medici hanno riscontrato, oltre al trauma cranico, anche altri danni fisici, in particolare al femore.

Sul posto è giunta una volante della Polizia, che ha bloccato il giovane aggressore e lo ha condotto in commissariato per gli accertamenti del caso.

Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le responsabilità.