TARQUINIA - Un appuntamento musicale pensato per vivere un pomeriggio di musica e atmosfera nel cuore di Tarquinia, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco Tarquinia.

Sabato 3 gennaio 2026, dalle 18, piazza Cavour ospiterà il concerto live gratuito di Vincenzo Bencini, artista dalla lunga esperienza musicale e protagonista di numerose esibizioni in tutta Italia.

Con alle spalle un percorso decennale maturato all’interno di diversi gruppi musicali, dal 2005 Bencini ha intrapreso la strada della “one man band”, portando la sua musica in locali, strade e piazze, dove regala al pubblico performance intense e coinvolgenti. Sul palco si presenta come solista, voce e chitarra acustica La sua cifra distintiva è la grande capacità di coinvolgimento e l’alchimia che riesce a creare con il pubblico, rendendo ogni concerto un’esperienza unica e partecipata.

In ogni performance, Bencini incanta gli ascoltatori con la sua chitarra, riproponendo i grandi classici della canzone italiana. Nato a Civitavecchia, l’artista trae ispirazione da alcuni dei più importanti autori italiani, tra cui Lucio Battisti, Rino Gaetano, Vasco Rossi, Edoardo Bennato, Ligabue e Zucchero, influenze che emergono chiaramente nel suo repertorio e nella sua interpretazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA