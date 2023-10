L’altra notte i carabinieri della stazione di Vignanello hanno denunciato a piede libero una 52enne per possesso ingiustificato di arnesi da scasso e minacce a pubblico ufficiale.

La donna, nota pregiudicata del luogo, era stata notata mentre di notte camminava a piedi, da sola, per le vie del paese; alla vista dei militari aveva cercato di far perdere le proprie tracce, accelerando il passo, infilandosi per i vicoli e tentando di nascondersi sotto al cappuccio della felpa.

Perquisita dal personale femminile, è stata trovata in possesso di una chiave a pappagallo, di un grosso cacciavite e di una lima per legno e accompagnata in caserma per le formalità di rito, ha anche iniziato a offendere e minacciare verbalmente i carabinieri.