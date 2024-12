«La festività di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, mi dà l’occasione di rinnovare, a nome dell’intera amministrazione dell’Interno, il più sincero ringraziamento al Corpo Nazionale, solido punto di riferimento e imprescindibile presidio di sicurezza per i cittadini. Come ministro dell’Interno, continuerò a profondere ogni possibile sforzo per dare nuova linfa al processo di valorizzazione della specificità del Corpo, anche nell’ottica di corrispondere alle crescenti istanze di sicurezza e prossimità dei territori. Buona Santa Barbara a tutti e viva i Vigili del fuoco!» così ha dichiarato ieri il ministro Matteo Piantedosi, in occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, dei marinai e degli artificieri.

A Viterbo le celebrazioni in onore della Santa si sono svolte presso la caserma dei vigili del fuoco sulla strada Cassia Nord.

La santa messa è stata celebrata dal vescovo della Diocesi di Viterbo , Orazio Francesco Piazza alla presenza delle massime autorità militari e civili, del Comandante e dei familiari dei vigili del fuoco. Presenti anche le autorità cittadine tra cui il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, che ha espresso sentimenti di gratitudine nei confronti del Corpo.

Dopo la messa, si è svolto uno spettacolo per bambini, quindi una serie di dimostrazioni spettacolari: spegnimento di una bombola, la simulazione di un incidente e l’incendio in un appartamento con tanto di elicottero per portare via i feriti. A conclusione della mattinata, l’inno nazionale e una bandiera tricolore che è stata calata da una palazzina del Comando