LADISPOLI - E mentre a palazzo Falcone si lavora sul piano urbano del traffico, le associazioni del territorio tornano a puntare i riflettori, ancora una volta, sulla realizzazione di un parcheggio multipiano a vicolo Pienza. A tornare alla carica, soprattutto dopo la lettura del PUT, è Ladispoli Sostenibile. «Nel Put - scrivono - è scritto chiaramente che questa direttrice (Ponte Augello-Via Taranto-via Latina) "costituisce un collo di bottiglia rilevante". Cioè esattamente ciò che denunciamo da tempo per contrastare la sciaguerata scelta di raddoppiare i posti auto del parcheggio di vicolo Pienza. E allora ci chiediamo - incalzano -: se questo studio certifica che l'uscita da vicolo Pienza è già uno dei punti più critici del traffico cittadino, non sarebbe stato più responsabile rinviare qualsiasi decisione sul parcheggio in attesa dei risultati del Put? Ma soprattutto, se dal piano emerge questa criticità perché continuare l'iter amministrativo di quel progetto?».

