Un'altra giornata da incubo per i pendolari della linea Roma-Orte rientrati nella Tuscia su un treno sovraffollato. “E anche oggi il carro bestiame (RV4106 per Firenze) a servizio dei pendolari diretti da Roma a Orte è partito da Termini in condizioni vergognose” scrive il comitato dei pendolari di Orte che dice che “a Roma Tiburtina, se possibile, la situazione è divenuta ancora più intollerabile”.

Il comitato ricorda che “come denunciato varie volte, il RV4106 è il primo treno ad andare in DD dopo un buco di 3 ore”.