ALLUMIERE - «Viabilità rurale senza fondi». Ad annunciare la novità sono stati i consiglieri comunali di opposizione del gruppo “Insieme per Allumiere”, i quali hanno presentato gli atti nei quali risulta evidente l’esclusione di Allumiere dal ricevimento di fondi. Amarezza e protsta da parte dei due connsiglieri di opposizione: «La nostra amministrazione comunale getta solo fumo negli occhi, ma è manchevole di programmazione».

«E’ una vera e propria brutta letterina sotto l’albero di Natale per il territorio di Allumiere - spiegano i due consiglieri comunali di opposizione di “Insieme per Allumiere”, Antonio Pasquini e Sante Superchi - il progetto per la manutenzione straordinaria della viabilità rurale, presentato dalla nostra amministrazione comunale alla Regione Lazio, non è stato finanziato. Ecco l’ennesima occasione persa».

Una notizia che, secondo l’opposizione, si inserisce in «un quadro ormai consolidato e preoccupante. È l’ennesimo progetto non finanziato – spiegano Pasquini e Superchi – che si va a sommare a quelli non presentati, deliberati dopo la scadenza o addirittura bocciati». Una situazione che, a giudizio dei due oppositori: «evidenzia gravi carenze nell’azione amministrativa».

Il mancato finanziamento secondo i due oppositori: «Pesa in modo particolare perché riguarda la viabilità rurale, infrastruttura fondamentale per un territorio come quello di Allumiere, sia per i residenti sia per le attività agricole e produttive. Strade spesso in condizioni critiche, che necessitano di interventi urgenti e strutturali”.

Pasquini e Superchi puntano poi il dito contro l’assenza di una visione a lungo termine: «Purtroppo è così: in oltre tre anni abbiamo assistito solo a tanto “fumo” negli occhi, utile a nascondere la mancanza di progettualità e di una vera programmazione». Parole dure, che fotografano un rapporto sempre più teso tra maggioranza e opposizione. Il gruppo Insieme per Allumiere chiede ora «un cambio di passo deciso, fondato su una pianificazione seria e tempestiva, capace di intercettare le opportunità di finanziamento regionali e sovracomunali. Perché - concludono i consiglieri Pasquini e Superchi -il territorio non può più permettersi ritardi e occasioni perse, soprattutto su temi così concreti e vitali per la comunità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA