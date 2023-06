Cantiere bagnato, cantiere poco fortunato.

I lavori di via Matteotti non sono iniziati sotto i migliori auspici.

Il cantiere, come annunciato dall'amministrazione Frontini, è stato regolarmente aperto lunedì ma Giove Pluvio ci ha messo lo zampino.

Così neanche il tempo di cominciare che l'intervento si è dovuto fermare.

Al momento le ruspe sono potute intervenire su una piccola porzione di strada - circa 5-6 metri di lunghezza - dalla quale hanno rimosso i sampietrini.

Le insistenti piogge di questi giorni - maltempo previsto fino a tutta la giornata di domani - stanno rallentando la prevista tabella di marcia.

Da cronoprogramma l’avvio delle opere era stato fissato a metà giugno, quando di solito si può contare sul bel tempo fisso.

Difficile immaginare che dopo giornate di sole intenso con temperature quasi estive potesse arrivare un periodo continuativo di piogge intense. I temporali estivi ci sono sempre stati, ma sono tali perché lo scroscio d’acqua seppur intenso è di breve durata poi torna a splendere il sole.

Forse, magari dando uno sguardo alle previsioni meteo, sarebbe stato più saggio procedere - come ipotizzato qualche giorno fa dall’assessore ai Lavori pubblici Stefano Floris - prima su via Assisi e via San Francesco, le due traverse di via Matteotti.

Invece si è poi deciso di partire subito dalla via principale.

Decisione che la stessa sindaca ha spiegato essere stata presa proprio a causa della stagione caratterizzata da un maltempo davvero straordinario «che ci ha portati a rivedere il cronoprogramma dei lavori in una modalità diversa da quella inizialmente comunicata».

L’intervento di riqualificazione della pavimentazione di via Matteotti, realizzato con fondi Pnrr, si svilupperà per fasi.

Nella prima, quella appena avviata, i lavori interesseranno il tratto fino all'altezza di via San Francesco.

Per poi procedere, sempre per tranche, sulle altre porzioni della strada.

La riqualificazione del manto stradale successivamente interesserà anche una parte di piazza della Rocca.

Durata lavori stimata, meteo permettendo, in 241 giorni.