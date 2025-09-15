CIVITAVECCHIA – Il parchetto di via Flavioni, recentemente riqualificato e diventato un punto di riferimento per bambini, famiglie e anziani del quartiere, non è sempre fruibile come dovrebbe. È questa la segnalazione arrivata da diversi residenti della zona, che lamentano aperture e chiusure non rispettose degli orari ufficialmente indicati.

Il cartello all’ingresso parla chiaro: dal 1° aprile al 30 settembre il parco dovrebbe restare aperto dalle 7 alle 21, mentre dal 1° ottobre al 31 marzo l’orario è fissato dalle 7 alle 19. In realtà, spiegano i cittadini, capita spesso di trovare i cancelli chiusi anche nel pomeriggio, impedendo a famiglie e bambini di usufruire degli spazi verdi.

A ciò si aggiunge il problema della manutenzione. L’erba alta e la scarsa pulizia rendono meno accogliente un’area che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto rappresentare un riferimento per il quartiere.

I residenti chiedono quindi maggiore attenzione: orari rispettati, più cura nella gestione quotidiana e interventi di manutenzione regolare.