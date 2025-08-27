CIVITAVECCHIA – Arriva una nuova segnalazione dai residenti di via del Casaletto Rosso, ancora una volta preoccupati per le condizioni della strada in vista della stagione delle piogge. Nei mesi scorsi avevano già denunciato il degrado, tra buche, avvallamenti e vegetazione incolta che riduce la visibilità e mette a rischio automobilisti e motociclisti.

Da allora nulla è stato fatto: l’asfalto è oggi ancora più dissestato e la vegetazione ha invaso gran parte della carreggiata. I canali di scolo sono stati ripuliti, ma il materiale rimosso è stato lasciato ammassato lungo la cunetta, pronto a finire nuovamente dentro al primo temporale. «Non possiamo farci carico noi della manutenzione – spiegano i residenti – ma così ci sentiamo abbandonati».

Una denuncia che suona come un avvertimento.

