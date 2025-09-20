Non ce l’ha fatta la donna 64 anni che questa mattina è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Rosa di Viterbo dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 in località La Botte, a Cura di Vetralla.

Secondo quanto si è potuto apprendere, la donna sarebbe stata travolta da un'auto condotta da un giovane che pare stesse facendo retromarcia. La donna sarebbe rimasta incastrata sotto la vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarla. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul momento si era ipotizzato il trasporto in eliambulanza ma l'assenza di un'area idonea per l'atterraggio ha reso necessario il trasferimento in ambulanza all'ospedale di Viterbo. La donna è morta dopo l’arrivo al pronto soccorso.