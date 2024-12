Tre persone, specializzate in falsi annunci on line, sono state denunciate dai carabinieri del comando stazione di Corchiano. Si tratta di due trentenni e una settantenne di origini calabresi, già gravati da innumerevoli precedenti penali per truffa ai danni degli anziani.

I tre, con una serie di artifizi e raggiri compiuti anche creando annunci fittizi lanciati in rete su siti di compravendita, si sono fatti versare da un 75enne del posto 700 euro come caparra per l’acquisto di un trattore, il cui prezzo era stato concordato in 10.980 euro.

Solo l’intervento tempestivo dei militari, a cui l’anziano si è rivolta per avere un consiglio in merito all’acquisto, ha evitato il prosieguo della trattativa e il conseguente pagamento del saldo, avendo immediatamente capito che si trattava di una truffa.

I fatti risalgono a febbraio scorso.

L’attività investigativa a supporto della locale popolazione, in collaborazione con altri comandi dell’Arma tra Calabria e Lombardia, ha consentito di risalire ai tre presunti truffatori come intestatari sia dei conti corrente su cui erano stati versati i soldi della caparra, che dell’utenza telefonica da cui era partito il contatto. Pertanto sono stati denunciati tutti alla procura della Repubblica di Viterbo per truffa in concorso.

Il risultato, dunque, è stato conseguito grazie alle competenze interdisciplinari degli investigatori, ma anche dalla fiducia che la popolazione nutre verso l’Arma locale, inducendo il cittadino, in caso di dubbio, a recarsi presso una caserma per chiedere anche semplicemente un consiglio.

A tal proposito, proprio l’Arma di Corchiano - d’intesa con il Comune, la Diocesi e le scuole - ha promosso tanti incontri di sensibilizzazione verso le fasce più vulnerabili, un’attività che ha concretamente favorito la conduzione delle indagini e una percezione di maggiore sicurezza da parte della gente.