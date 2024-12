I carabinieri della Stazione di Orte hanno denunciato due persone per una truffa online perpetrata ai danni di un cittadino. I malfattori avevano messo in vendita una piscina fuori terra su un noto sito di e-commerce a prezzo conveniente, attirando l’attenzione della vittima. Questa ha contattato i venditori, concordando il prezzo e effettuando rapidamente un bonifico bancario per l’acquisto. Tuttavia, una volta ricevuto il pagamento, i truffatori non hanno mai inviato l’oggetto promesso, scomparendo nel nulla e bloccando ogni contatto. Grazie alla collaborazione con gli istituti bancari e dall’analisi dei flussi di pagamento, le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di ricostruire il percorso risalendo all’identità dei due sospetti residenti nel Lazio.

Il Comando provinciale dei carabinieri di Viterbo, sempre molto attivo nel contrasto delle truffe on line, esorta tutti i cittadini ad essere più attenti negli acquisti sui siti di e-commerce. Il comandante provinciale, il colonnello Massimo Friano, in particolare ribadisce la necessità, a fronte di annunci sospetti, di denunciare e informare le forze di polizia e ha inteso ribadire alcuni consigli utili quali “diffidare di annunci ed offerte all’apparenza molto vantaggiose, chiedere foto di dettaglio dei prodotti che si intende acquistare (es. un particolare poco visibile), così da verificare che il venditore ne abbia concreta disponibilità, conservare la ricevuta del pagamento ed eventuali screenshot delle conversazioni, utilizzare solo metodi di pagamento tracciabili”.